Eerste spadesteek Kebony Belgium in Waaslandhaven

Bij schoenenketen Torfs, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt over nachtwerk. Torfs, die een distributiecentrum heft in Temse, is daarmee de eerste retailer die erin slaagt om zo’n akkoord te bereikten, nadat vorige maand een nieuwe wet over nachtwerk in voege is getreden. De magazijnarbeiders van de schoenwinkel zouden vanaf deze maand nu ook ‘s nachts online bestelde schoenen kunnen verpakken en naar klanten versturen. Het personeel van de webwinkel kan tot 11 uur 's avonds werken in plaats van tot acht uur, met een loonbonus van 25 procent.