Eerste spadesteek en start graafwerken nieuw toegangsgebouw De Ster

Een lentedrink in het stadspark van Sint-Niklaas is vanochtend dan weer verstoord door een koppel nijlganzen. De dieren zijn intussen berucht, nadat soortgenoten acteur Dimitri Leue ten val brachten in een park in Deurne. Voorbijgangers op weg naar de receptie werden aangevallen door twee agressieve ganzen. Het koppel uitheemse vogels heeft negen jongen en de twee bewaken hun kroost dus heel plichtsbewust. De brandweer werd erbij gehaald om de ganzen te vangen. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de dieren lieten zich niet zomaar meenemen. Na telefonisch overleg met een specialist werd besloten om de ouders te laten zitten en de kuikens over te brengen naar het vogelopvangcentrum in Kieldrecht. Daardoor zullen de vogels zich nu een pak minder agressief opstellen.