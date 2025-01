Eerste sneeuwval levert mooie beelden op, maar ook dooi zet snel in

Het winterweer deed gisteravond zijn intrede in ons land. Ook vanochtend heeft het op vele plaatsen nog gesneeuwd. Hier in het Burchtpark van Herzele bijvoorbeeld lag er een mooi wit sneeuwtapijt. Daar vielen deze voormiddag nog heel wat vlokken uit de lucht. En ook Vrasene kleurde helemaal wit. Maar echt blijven liggen, dat deed de sneeuw helaas niet. In het zuiden van de regio is nog een plaatselijke sneeuwbui mogelijk, in het noorden zal het eerder smeltende sneeuw zijn. Morgen stijgt het kwik alweer tot 3 graden. In het Aalsterse stadspark bleven sommigen wat op hun honger zitten, daar hadden ze wat meer sneeuw verwacht.