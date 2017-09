We blijven nog even in Lebbeke, want gisteren zijn daar ook de nieuwe gebouwen van de Vrije Basisschool Dorp officieel ingehuldigd. In die gebouwen vinden nu twee scholen een nieuwe thuis: de vroegere jongensschool en de vroegere meisjesschool. Beide scholen kampten met plaatsgebrek en wilden al langer uitbreiden. Nu zitten ze samen onder één dak, in een ultramodern complex. Kostprijs: zes miljoen euro.