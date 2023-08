Eerste schooldag, ook voor de 92 internen van Mariagaard in Wetteren: "Sommigen maken echt pareltjes van hun kamer"

Meer dan 1,2 miljoen leerlingen en scholieren in Vlaanderen maken zich op voor het nieuwe schooljaar, dat morgen van start gaat. Spannend voor de kinderen, maar ongetwijfeld ook voor de leerkrachten, de directie en het andere personeel in de scholen. Want na een pauze van zo'n anderhalve maand zijn zij al sinds een paar weken terug volop in de weer met het in orde krijgen van hun klaslokaal of schoolgebouw. Wij gingen de temperatuur opmeten in Mariagaard in Wetteren.