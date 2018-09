Eerste schooldag: Een lach en een traan

De 48 leerlingen die in maart op de wachtlijst van de Sint-Maartenmiddenschool stonden, hebben ondertussen een plekje gevonden. Na alle dubbele inschrijvingen eruit te halen, bleek er toch nog plaats over te zijn. Verder zijn er ook leerlingen die zich ondertussen hebben uitgeschreven. Leerlingen die zich later wouden ingeschreven, zijn er wel aan voor de moeite. Voor hen is er in de twee andere scholen in Beveren wel nog plaats. Om kampeertoestanden zoals in maart te vermijden, zullen de inschrijvingen voor volgend schooljaar online gebeuren. Voor de schoolpoort kamperen, zal dan niets meer uithalen. Wie zich het snelste inschrijft, zal wel nog steeds als eerste een plaats krijgen. Tegen 2020 heeft de gemeente nog 550 plaatsen nodig in het secundair onderwijs, als het dan alle leerlingen een plaats wil geven.