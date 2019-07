Eerste schadedossiers droogte 2018 zijn afgehandeld, maar vrees voor nieuwe ramp is groot

Ook in de Waaslandhaven heeft vrijdagavond gebrand. Deze keer in een biogascentrale van het bedrijf Upgrade BIO-ENERGY. In het gebouw wordt zowel plantaardig als dierlijk afval vergast om elektriciteit op te wekken, voor onder meer DP World. De schade in het gebouw is enorm. De rookpluim was kilometers ver te zien. Zowel de brandweerzone Antwerpen als hulpverleningszone Waasland kwamen ter plaatse, maar het duurde uren vooraleer de brand onder controle was. Het is trouwens niet het eerste incident in het gebouw. In augustus 2016 raakten twee mensen gewond bij een explosie. Bij de brand van vrijdag vielen geen gewonden.