In Hamme opent begin volgend jaar het eerste recyclagebedrijf voor lithiumbatterijen in ons land. U kent het wel, gebruikte batterijen worden verzameld door Bebat, maar de verwerking en de recyclage ervan, die gebeurt in het buitenland. Het Hamse bedrijf YouPower brengt daar dus verandering in. En dat is nodig, door de stijgende vraag naar hernieuwbare energie en elektrisch aangedreven voertuigen.