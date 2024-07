Eerste record op Olympische Spelen is Oost-Vlaams: Zottegems bedrijf levert grootste mobiele ledscherm

Op de Olympische spelen in Parijs is al een eerste record gevestigd door een Oost-Vlaming. Want aan de Eifeltoren staat het grootste mobiele ledscherm ter wereld. Het is gebouwd door Photonics uit Zottegem en is maar liefst 162 vierkante meter groot. Alle vips en wereldleiders zullen er vanavond naar kijken, want het staat vlak voor de ere-tribune. Het scherm opstellen duurt anderhalf uur. Een knap staaltje Oost-Vlaamse technologie.