Eerste quadvelo in de regio gespot in Wetteren

Caroline Stevens uit Massemen is sinds kort in onze regio een van de eerste eigenaars van een 'quadvelo'. Het voertuig, een overdekte elektrische fiets op vier wielen, heeft een koffer, koplampen, een ruitenwisser en twee portieren. De quadvelos zijn nieuw zijn in ons land. Ze hebben een prijskaartje van zo'n 12.000 euro. De quadvelo kan tot 25 kilometer per uur en wordt ondersteund met een kleine batterij. Caroline heeft alvast veel bekijks met haar toch wel opvallend voertuig. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws!