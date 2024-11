Eerste OverKophuis binnen eerstelijnszone Dender opent in Dendermonde

In Dendermonde is een nieuw OverKophuis geopend. Zo'n OverKophuis is een plaats waar jongeren zich kunnen amuseren en rondhangen. Maar waar ze ook een luisterend oor kunnen vinden. Het is het eerste huis binnen de eerstelijnszone Dender. De ontmoetingsplaats heeft een plaatsje gekregen in het gebouw waar ook de jeugddienst en de bibliotheek is in ondergebracht is. Op maandag- en woensdagnamiddag kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar er terecht.