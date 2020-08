Economie Eerste Oost-Vlaamse Jumbovestiging zorgt voor 70 jobs

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De Nederlandse supermarktketen Jumbo is op zoek naar 70 personeelsleden voor z'n nieuw vestiging in Beveren. De winkel gaat nog dit jaar open, en dus zullen de aanwervingen vrij snel moeten gebeuren. De Jumbo in Beveren wordt de eerste in Oost-Vlaanderen, ondertussen heeft de keten ook al andere locaties in onze provincie op het oog.