In Lede viert de gemeente dit jaar z'n duizendste verjaardag. Het eerste officiële document waarin Lede vermeld wordt, toen nog 'Lecha', is een perkament van ongeveer duizend jaar geleden. Het is een brief van de beheerder van de Sint-Baafsabdij gericht aan een gravin. Geschiedkundige en Lede-kenner Dirk D'Haese vond het document terug in Rijksarchief.