Eerste luchtballonmeeting BeverenAir: "Nog nooit van zo dichtbij gezien, echt de moeite"

In Beveren heeft dit weekend het allereerste luchtballonfestival van de gemeente plaatsgevonden. Meer dan 20 ballonnen in alle vormen, kleuren en maten zijn er vrijdag en zaterdag de lucht ingegaan. In totaal zijn er zo'n 6.000 bezoekers afgezakt naar het baseballveld om te genieten van het festival en de ballonsfeer. Een unieke ervaring voor velen, en wij mochten die delen. Onze reporter kon mee voor een vaart over de Wase velden.