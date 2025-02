Hele schattige beelden van pasgeboren lammetjes. Hier en daar worden de eerste kleine geitjes of schaapjes al geboren. En dat is altijd een heugelijk moment. Bij geitenboerderij 't Eikenhof in Lokeren zijn de eerste drie lammetjes van het seizoen pas enkele uren oud. En er moeten er de komende weken nog een 50-tal volgen. Zelfs na 40 jaar blijft het nog altijd heel speciaal.