Eerste kleine winterprik zorgt meteen voor meerdere ongevallen op E17 en E34

De voorspelde eerste kleine winterprik heeft gisterenavond zowel op de E17 als op de E34 voor meerdere ongevallen en slippartijen gezorgd. In totaal gebeurden er op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas zeker zeven ongevallen, meestal zonder veel erg. Zo schoven er ter hoogte van het klaverblad in Sint-Niklaas twee wagens in de gracht. Anderen kwamen tegen de vangrails terecht, maar gewonden vielen er hier niet. Dat was anders op de E34 in Stekene. De bestuurder van een auto die richting Zelzate reed, verloor in een hevige hagelbui de controle over zijn voertuig, waarna de wagen in de gracht crashte. Drie volwassenen en een baby raakten lichtgewond, zij werden allen naar het ziekenhuis overgebracht.