Eerste klasse voetballers Davy De Fauw en Sammy Bossut openen sportkooi in Zottegem

Voor het GTI in Beveren hebben woensdagavond enkele ouders post gevat om hun kind donderdagochtend in te schrijven op school. Heel wat ouders kregen enkele weken geleden het bericht dat er geen plaats meer is voor hun kind op een Beverse school. In totaal zijn er iets meer dan 100 kinderen op een wachtlijst beland. Een aantal ouders wil het risico niet lopen dat er geen plaats meer is, en ging opnieuw kamperen voor de poort van het GTI, de enige secundaire school in Beveren waar geen wachtlijst is. Volgens de kamperende ouders heeft het digitaal aanmeldingssysteem duidelijk gefaald. Of er nog plaatsen vrijkomen in de andere Beverse middelbare scholen zou pas op 30 juni bekend zijn.