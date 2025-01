Eerste kinderziekten in fusiegemeentes duiken op, Melselenaar kan nieuwe auto niet inschrijven door fout in het systeem

De twee nieuwe fusiegemeenten in onze regio kampen met enkele kinderziekten. Zo slagen de inwoners van Lokeren en Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht er onder meer niet in om hun nieuwe auto in te schrijven. Dat lukt niet door een fout in het systeem. Dat ondervond Peter De Brabander uit Melsele. En daardoor kan hij nog niet met zijn auto de weg op. Verschillende diensten onderzoeken de zaak, maar een verklaring voor de administratieve problemen is er voorlopig niet.