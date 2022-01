Eerste "kinderprikjes" van de regio worden gezet in Wetteren

Het aantal coronabesmettingen is in ons land verdubbeld op een week tijd. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. In totaal liggen er nu 1.883 in de Belgische ziekenhuizen. Op intensieve zorg zijn 474 bedden bezet door coronapatiënten. In de ziekenhuizen in onze streek liggen er nu in totaal 94 patiënten op de covidafdelingen, dat zijn er 3 meer dan gisteren. 22 van hen hebben intensieve zorg nodig, dat zijn er 2 meer. De grootste stijging doet zich voor in de 2 Aalsterse ziekenhuizen. Daar zijn nu 41 coronapatiënten opgenomen, tegenover 36 gisteren. Op intensieve zorg is er enkel in het Vitaz in Sint-Niklaas een lichte toename van de druk op het aantal bezette bedden. Daar hebben nu 8 patiënten extra zorg nodig, tegenover 6 gisteren.