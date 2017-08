Veel mensen hebben er lang naar uitgekeken en vanavond is het dan eindelijk zover. De Lokerse Feesten gaan beginnen. De Grote Kaai is klaar om tien dagen lang grote artiesten en rockbands te ontvangen waaronder Marilyn Manson, Madness, The Offspring, Bazart en Air. Vorig jaar zakten zo'n 140.000 mensen af naar de Kaai. Dat was een record. De organisatoren hopen met deze affiche dat aantal te evenaren. Vanavond zetten ze in Lokeren alvast een stap in de goede richting, want het is al meteen bakje vol met de Pixies.