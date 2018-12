Eerste ijzel zorgt lokaal voor spekgladde wegen

Het aantal verkeersdoden daalt in België, maar niet in onze provincie. Dat heeft verkeersinstituut VIAS berekend. Als we de eerste 9 maanden van dit jaar vergelijken met dezelfde periode vorig jaar dan stijgt het aantal verkeersdoden in Oost-Vlaanderen van 30 naar 38. Opvallend is ook dat in Vlaanderen het aantal ongevallen met fietsers fors toeneemt. En dat is onder meer het gevolg van de warme zomer.