In het Waasland zijn ze dringend op zoek naar extra gezinshuis-ouders. Een gezinshuis-ouder is iemand die kinderen uit moeilijke en kwetsbare thuissituaties opvangt in eigen huis. Het gaat om een nieuw en ook broodnodig initiatief in Vlaanderen. Sofie uit Lokeren is voorlopig de enige gezinshuis-ouder in het Waasland. Ze doet een warme oproep naar nieuwe collega's.