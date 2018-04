Voedingsgigant Nestlé gaat als eerste de roze chocolade van Barry Callebaut op grote schaal commercialiseren. Met de Ruby KitKat, een roze variant van de bekende chocoladereep. Zo zal de nieuwe chocoladesoort, die ontwikkeld is in Wieze, bij Lebbeke, verkocht worden aan miljoenen mensen over heel de wereld. In Europa komt de KitKat Ruby eerst in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland in de rekken.