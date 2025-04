Eerste fietstunnel onder Noordlaan geschoven, met de nodige vertraging: "Bij zo'n groot gevaarte komt het aan op de kleinste details"

In Dendermonde is vandaag de eerste van drie fietstunnels onder de Noordlaan in Dendermonde geschoven. De werken maken deel uit van de heraanleg van de Mechelse Poort, een belangrijke verkeersas in en rond de stad. Auto's zullen na de werken vlotter kunnen rijden. Het kruispunt wordt ook groener en veiliger voor fietsers en voetgangers. De fietstunnel is een mastodont van om en bij de 800 ton. Het inschuiven lokte een pak kijklustigen langs de werf.