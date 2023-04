"Eerste festival van de regio" uit de startblokken: Festivel verwacht 8.000 bezoekers

De stad Aalst heeft er een toeristische trekpleister bij. De gevel van de Aalsterse hogeschool Odisee wordt voortaan uitgespeeld als toeristische troef. Het kunstwerk 'A time and space Odisee' werd drie jaar geleden, in 2019, afgewerkt door kunstenaar Gilles Van Schuylenbergh. De Aalstenaar toverde de gevel van de campus aan de Kwalestraat om in een futuristisch kunstwerk. En dat kunstwerk van 1.100 vierkante meter zal vanaf vandaag nog meer in de verf gezet worden. Zo zijn er wandelingen, een podcast en een brochure uitgebracht. De kans is dus groot dat de studenten in Aalst binnenkort wat meer bezoek krijgen van toeristen.