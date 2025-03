Eerste fase van heraanleg Elisabethlaan in Ninove vandaag gestart

In Ninove zijn de werken voor de vernieuwing van de Elisabethlaan vandaag van start gegaan. Die zullen duren tot het einde van dit jaar. Het wegdek van de Elisabethlaan is versleten, het fietspad is afgeleefd en de bruggen over de spoorweg en de Dender hebben nood aan een groot onderhoud. Daarom geeft het Agentschap Wegen en Verkeer de weg een grondige opknapbeurt. De werken worden uitgevoerd in twee fasen om de hinder te beperken en bedrijven maximaal bereikbaar te houden. In de eerste fase wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Centrumlaan en het kruispunt met de Pollarebaan. Tussen de twee kruispunten is de Elisabethlaan afgesloten.