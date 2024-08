Eerste editie van Fonne Metalbingo al meteen heel populair bij metalheads

In Lokeren kleurde de Grote Kaai gisteren zwart, want zowel op de Lokerse als op de Fonnefeesten stond er metal op het programma. En op de Fonne stond er een hele bijzondere openingsact. Want het was daar de eerste editie van de Fonne Metalbingo. Bingo is populair in rusthuizen, maar nu dus ook onder de metalheads. Terwijl de bingokaart van de deelnemers zich vult met de juiste cijfers, klinken er stevige gitaren door de boxen. Een honderdtal mensen tekenen present, maar er kan natuurlijk maar één iemand winnen.