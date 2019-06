Eerste editie van Dendermonds festival Deiremonnelicious gaat van start

Om af te sluiten gaan we nog even naar de eerste editie van het nieuwe stadsfestival in Dendermonde, Deiremonnelicious. Daar heeft Raf Van Brussel vanavond de aftrap gegeven, samen met Gene Thomas, gevolgd door De Romeo's en later vanavond de hoofdact, André Hazes. Die staan op het podium aan de Hollandse kazerne. Aanvankelijk was het de bedoeling er een tweedaags festival van te maken, maar door tegenvallende ticketverkoop is dat teruggebracht naar 1 dag: vandaag dus. En het publiek heeft er alvast veel zin.