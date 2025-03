Eerste conclusies na groepsresultaten PFAS-onderzoek: helft van de deelnemers heeft te hoge PFAS-waarden

De helft van de volwassen en 1 op 5 van de kinderen die in de buurt van de 3M-fabriek wonen in Zwijndrecht, hebben te veel PFAS in hun bloed. Dat blijkt uit een studie van het Agentschap Zorg. Zij hebben het bloed van zo'n 8.500 mensen gecontroleerd die in een straal van 5 kilometer van de fabriek wonen. Omdat PFAS in het lichaam tot gezondheidsproblemen kan leiden, blijven de maatregelen van kracht. Wie in de buurt woont eet beter geen eieren van eigen kippen of groenten uit de tuin, en je mag geen water van de kraan drinken. 3M zelf produceert intussen geen PFAS meer en de vervuilde grond is al of wordt nog verder afgegraven.