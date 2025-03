Eerste conclusies na groepsresultaten PFAS-onderzoek: helft van de deelnemers heeft te hoge PFAS-waarden

Straks worden de groepsresultaten voorgesteld van de mensen die vrijwillig hebben deelgenomen aan het grootschalig PFAS-bloedonderzoek. 8568 mensen in de omgeving rond de 3M-fabriek gaven een bloedstaal voor een PFAS-analyse en vulden een uitgebreide vragenlijst in. Zij werden zopas als eerste, en dus voor de media, ingelicht over die groepsresultaten. En de redactie van TV Oost Nieuws kon die mail inkijken. Ongeveer de helft van de deelnemers heeft te hoge PFAS-waarden. De gehaltes bij kinderen jonger dan 12 jaar liggen weliswaar lager. Ten opzichte van het kleinschaliger bloedonderzoek uit 2021 zijn de globale PFOS-waarden bij de omwonenden van de fabriek wel gedaald. Dit onderzoek bevestigt nu op grote schaal dat de aanwezigheid van de fabriek, maar ook het eten van eieren uit de regio en het gebruik van grondwater, belangrijke bronnen voor blootstelling aan PFAS zijn. De resultaten van de gezondheidsanalyses zijn niet eenduidig. Ze spreken de tendens uit wetenschappelijke literatuur ook niet tegen. Ander soort onderzoek is daarom nodig om de verbanden met gezondheid beter te onderzoeken. Vervolgonderzoek is in de maak. Later meer in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.