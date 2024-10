Eerste 'City Trail Run and Walk' in Sint-Niklaas: "Vermoeiend, maar wel heel leuk om te doen"

In Sint-Niklaas hebben zo'n 750 lopers en wandelaars gisteren deelgenomen aan de eerste 'City Trail Run and Walk', een wandel- & loopevent dat je meeneemt langsheen de verborgen parels in het hartje van de binnenstad. De deelnemers konden kiezen tussen een traject van 6 of 12 kilometer, met vertrek en aankomst aan het Hendrik Heymanplein. Het parcours liep vervolgens niet enkel doorheen de straten maar ook dwars doorheen gebouwen, zoals het stadhuis, het gloednieuwe Sportkringpark en ook door de Siniscoop en dus langs de burelen van TV Oost. De organisatie mikt met het event dan ook eerder op beleving dan op het halen van de beste tijd.