Eerste campers met wielerfans al opgesteld langs parcours van Ronde van Vlaanderen

Het is nog vijf dagen tot de Ronde van Vlaanderen, maar nu al staan de eerste wielerfans met hun camper opgesteld langs het parcours. Dat is onder meer het geval in de buurt van de Paterberg. Daar is een West-Vlaamse supporter al gearriveerd, om zeker te zijn van een parkeerplekje en om geen seconde te missen van de koers.