In de Moerstraat Zele is deze voormiddag een zwaar arbeidsongeval gebeurd op een bouwwerf. Een bouwkraam kwam op de stuurcabine van een vrachtwagen terecht. De chauffeur is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde rond 10u30 deze ochtend tijdens het opstellen van de kraan. Het gevaarte kwam op de stuurcabine terecht van een vrachtwagen die op dat moment aan het manoeuvreren was. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse om de bestuurder uit zijn vrachtwagen te bevrijden, want de man zat gekneld. Om die bevrijding makkelijker te laten verlopen, heeft de brandweer de kraan opgetild met een verreiker en een telescoopkraan. Het slachtoffer is in levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent. De collega's van het slachtoffer verkeren in shock. Politie en parket onderzoeken de oorzaak van het ongeval. De Moerstraat blijft tijdens het onderzoek afgesloten.