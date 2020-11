In de Sint-Amelbergalaan in Temse is vrijdagavond een spectaculair ongeval gebeurd. De bestuurder van een Mini reed er rond half negen in op een geparkeerde auto. De auto sloeg daardoor over de kop. De Mini kwam midden op de weg op zijn dak tot stilstand, maar als bij wonder konden de twee inzittenden op eigen kracht uit de wagen kruipen. Ze liepen lichte verwondingen op en werden ter plaatse verzorgd. De straat was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer.