Eerste beelden van avonturier Jelle Veyt op de top van de Mount Denali in Alaska

In Geraardsbergen is zonet 'UP' voorgesteld, een nieuwe politieke beweging die zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De nieuwe burgerbeweging wil zich ver weg houden van de traditionele partijen en streeft naar vernieuwing. Volgens haar is de huidige politiek in de stad de voeling met de burger helemaal kwijt. 'UP', wat de afkorting is van Uitgesproken Politiek, wil een fundamentele omslag.