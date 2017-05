Nieuws Eerste Aziatische hoornaar in Oudenaarde, grote bedreiging voor bijen

In Oudenaarde, in een bijenkast, is de eerste Aziatische hoornaar in Vlaanderen gevonden. Dat is heel slecht nieuws, want de hoornaar, een soort grote wesp, is bijzonder schadelijk voor de bijenpopulatie, en die is er al zo slecht aan toe. De bijen zijn voor die Aziatische hoornaar een bijzonder voedzame lekkernij. Aan imkers wordt dan ook gevraagd om uit te kijken naar nesten van deze schadelijke uitheemse insecten. Die nesten kunnen dan vernietigd worden.