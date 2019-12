En helaas sterven er jaarlijks in ons land meer dan 50 mensen door woningbranden. Een gezin uit Nieuwerkerken, dat enkele straten verderop woont, had enkele jaren geleden meer geluk. Zij werden 's nachts gered door het geluid van hun rookmelder. Die rookmelders zijn vanaf 1 januari verplicht in élke Vlaamse woning. Ook al gaat de overheid geen controles uitvoeren, toch is het volgens de Hulpverleningszone Zuid-Oost zeer aan te raden om er toch eentje te installeren.