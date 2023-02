Eerste aanpassingen na acht maanden nieuw circulatieplan in Zele

Het gemeentebestuur in Zele gaat het nieuwe circulatieplan, dat acht maanden geleden werd ingevoerd, voor een eerste keer aanpassen. Officieel zit het plan nog in een testfase en bijsturingen horen daarbij, zegt de gemeente. De veiligheid is er volgens het bestuur de laatste maanden alleen maar op vooruit gegaan. Vooral in de schoolomgevingen is het verschil duidelijk merkbaar. Maar de maatregelen van het circulatieplan zorgen hier en daar voor ongewenste neveneffecten, zoals de gemeente het noemt. En die worden nu aangepakt.