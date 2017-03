Boek 'Tram 9' eerbetoon van en aan 90-plussers in Zele

Bent u single en bent u last-minute nog op zoek om iets te ondernemen met Valentijn? Dan hebben wij misschien wel een ideetje voor u? Schrap alvast de verkennende blind date en het verplichte etentje en duik meteen in bed. Dat moet u doen volgens beddenwinkel Sleeplife. In de vestiging in Sint-Niklaas doken gisteravond 22 singles met elkaar in bed voor een speeddate. Want er is geen betere manier om elkaar beter te leren kennen.