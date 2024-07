Eendracht Aalst wil volgend seizoen in Heusden-Zolder spelen, Voetbal Vlaanderen reageert: "Kan en mag niet"

Een nieuwe wending in het verhaal van Eendracht Aalst. Het clubbestuur, de Turkse investeerders dus, hebben op Facebook aangekondigd dat de ploeg volgend seizoen haar thuismatchen speelt op Heusden-Zolder in Limburg. Voetbal Vlaanderen is stellig: "Dat kan natuurlijk niet. In bepaalde omstandigheden kan een ploeg uitwijken, maar dat kan maximaal 30 kilometer van het vorige terrein. Heusden-Zolder ligt meer dan 100 kilometer verder. Wat heeft dit voor zin? Gaat dit nog over jeugd- en amateurvoetbal? Tot op heden hebben zij nog steeds geen terrein. Ze zullen van ons een scherpe deadline krijgen om schriftelijk akkoord te geven van een terrein, conform het reglement, waar ze op kunnen spelen. Anders stopt het verhaal." Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.