Eendracht Aalst wijkt uit naar Merelbeke, in de hoop om stamnummer 90 te kunnen behouden

Het clubbestuur van Eendracht Aalst heeft op het nippertje dan toch een voetbalveld gevonden voor komend seizoen. De Turkse eigenaars hebben namelijk een akkoord om op het veld van FC Anatolia Gent te spelen. Dat ligt op 28 kilometer van het Pierre Cornelisstadion, en dus net binnen de verplichte straal van 30 kilometer vanuit Aalst. De club is al langer niet meer welkom in het Pierre Cornelisstadion in Aalst, en daarom wijkt stamnummer 90 dus uit naar Merelbeke.