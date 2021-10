En dan zijn we aan de sport aanbeland. Waasland-Beveren heeft deze namiddag met 4-3 gewonnen van Excelsior Virton. En dat mogen we gezien het scoreverloop toch bijzonder knap noemen. Na amper twintig minuten staat het al 0-3 op de Freethiel, na twee doelpunten van Allach en dit doelpunt van Guillaume. Geel-blauw kan voor de rust nog milderen via Maderner. En in het slot van de wedstrijd zorgen Schoonbaert, Efford en Montes uiteindelijk nog voor de 4-3-winst. Allemaal goals in de laatste 10 minuten. Waasland-Beveren komt door deze overwinning voorlopig op de tweede plaats in 1B met twaalf punten. Een uitgebreid wedstrijdverslag en reacties krijgt u maandagfvond in het TV Oost Nieuws.