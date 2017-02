En dan nu de sport. Die starten we met wielrennen. Geen streekgenoten deze middag op het podium na Kuurne-Brussel-Kuurne. Peter Sagan won. Greg Van Avermaet finishte als zevende, Oliver Naesen die de prijs voor de strijdlust kreeg, werd achtste. Dat Van Avermaet niet echt mee deed voor de zege had natuurlijk veel te maken met zijn exploot van gisteren. Voor het tweede jaar op rij won Greg de Omloop het Nieuwsblad en ook voor het tweede jaar op rij klopte hij daar Peter Sagan in de sprint. De Olympisch kampioen was dus de betere van de wereldkampioen daar in Gent. En ook daar in de eerste tien een plaatsje voor Naesen. Een meer dan geslaagd openingsweekend voor onze streekrenners dus.