Een triatleet uit Beveren heeft zijn eigen Ironman georganiseerd. De Ironman is de bekendste langeafstandstriatlon waarbij de atleten 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. Normaal gezien had de wedstrijd dit weekend in Lanzarote moeten plaatsvinden, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Maar dat hield Hank niet tegen.