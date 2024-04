Met nog één speeldag te gaan in de Challenger Pro League, kan het nog alle kanten uit in die top zes. Het zal wel rekenen worden voor veel ploegen. Beerschot is sowieso kampioen, dat zag u. En dan is er nog één ticket over voor rechtstreekse promotie. Zowel Dender, Deinze, Lommel, Patro Eisden en ook Zulte Waregem kunnen nog tweede worden. Dender heeft alles in eigen handen, en heeft in principe de beste papieren. Dender is ook al zeker van een plaats in de eindronde. Ook Deinze is zeker van de eindronde. Patro Eisden heeft op dit moment een wedstrijd minder gespeeld, en moet vanavond nog spelen tegen Oostende. Het kan straks dus nog op gelijke hoogte komen met Dender. Bij SK Beveren moeten ze hopen dat Patro straks verliest. Op de laatste speeldag moet Beveren dan zelf winnen bij Lommel en hopen dat Patro, Zulte Waregem en Luik een ferme pandoering krijgen. Zoiets heet dan een mirakel.[UPDATE]Beveren speelt de eindronde als: Het zelf wint bij Lommel. Patro moet verliezen en Luik mag niet winnen. Het zelf wint bij Lommel. Zulte Waregem moet verliezen en Luik mag niet winnen. En het doelsaldo van SK Beveren beter is dan dat van Zulte Waregem.