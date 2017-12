Vrijdagavond was het dan eindelijk zover. Eendracht Aalst tegen FC Dender. De match waar elke voetballiefhebber uit de Denderstreek al maandenlang naar uitkeek. Voor Dendercoach Chris Janssens was het erop of eronder. Enkel bij winst mocht hij van voorzitter André Van Roy aanblijven. Blauw-Zwart kwam 1-0 achter, pakte vroeg in de wedstrijd een rode kaart, maar won uiteindelijk toch. Met 1-3.