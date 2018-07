Voor voetbalclub KVK Ninove is het doek gevallen. Ninove speelt komend seizoen in eerste provinciale. De club had een klacht ingediend bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Maar die geeft de club nu ongelijk. Ninove redde zich vorig seizoen in derde amateurliga door het beslissende barrageduel te winnen. Maar door het faillissement van SK Lierse moet er in elke reeks één Vlaamse club meer zakken. Ninove is daar dus het slachtoffer van. De ploeg van Jean-Pierre Vande Velde hoopt nu snel terug te keren naar de nationale reeksen.