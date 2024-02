SK Beveren wist vrijdagavond in extremis een punt te pakken tegen Deinze. In een belangrijk duel werd het 2-2. Geel-blauw heeft de beste kansen in de eerste helft, maar scoren lukt niet. In de tweede helft knalt Ismaheel Beveren al snel op voorsprong. De troepen van Wim De Decker zakken wat in elkaar. Iets later is Deinze er met de gelijkmaker, het schot van Van Landschoot belandt via het been van Wuytens in doel. Deinze wil de drie punten en een kwartier later kopt Quintero de bal in doel, 1-2. Maar in de allerlaatste minuut kan Bateau met een kopbal een nederlaag voor SK Beveren nog vermijden, 2-2. Een punt waar geel-blauw in de stand weinig mee opschiet.