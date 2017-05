Sport Eendracht Aalst neemt een vliegende start in de eindronde

Eendracht Aalst moest deze middag naar West-Vlaanderen. Daar stond de eerste hindernis van de eindronde voor promotie naar de eerste amateurliga op het programma. Tegenstander van dienst was Winkel Sport. Belangrijk detail: geen heen- en terugmatch in de eerste ronde. Het was dus meteen erop of eronder voor de Ajuinen.