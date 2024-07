Eendracht Aalst naar Heusden-Zolder? Mag niet van Voetbal Vlaanderen: "Snel oplossing of het stopt hier"

Als het van de clubbestuur afhangt, dan speelt Eendracht Aalst volgend seizoen zijn thuismatchen in... Heusden-Zolder. Dat hebben de eigenaars vandaag bekendgemaakt via sociale media. De club is niet langer welkom in het Pierre Cornelisstadion in Aalst, en daarom wijken de Turkse investeerders uit naar het veld FC Anadol in Limburg. Maar liefst 115 kilometer ver van de ajuinstad. Maar dat kan én mag niet, zegt Voetbal Vlaanderen. Hun geduld raakt op.